La Russia avrebbe già cercato di far saltare la diga di Kakhovka per coprire il suo ritiro

Qualsiasi tentativo da parte delle forze russe di far saltare la diga della centrale idroelettrica di Kakhovka, inondando il territorio ucraino e lasciando a secco la centrale niucleare di Zaporizhia, sarebbe da parte della Russia una “dichiarazione di guerra al mondo intero“. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Pensate a cosa vi potrebbe accadere”, ha aggiunto il leader di Kiev rivolgendosi a Mosca. Il 22 ottobre scorso, l’Istituto per lo studio della guerra ha riferito che la Russia avrebbe probabilmente cercato di far saltare la diga di Kakhovka per coprire il suo ritiro e “impedire alle forze ucraine di inseguire le forze russe più in profondità nella regione di Kherson occupata dalla Russia”.

