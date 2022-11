La dichiarazione arriva mentre l'esercito sembra pronto a un ritiro ordinato da Kherson

Il Presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con gli operatori di polizia nel giorno in cui è stato nominato un ufficiale del Ministero degli Interni russo. “So come agiscono con coraggio, audacia e determinazione gli ufficiali del Ministero dell’Interno durante le operazioni militari speciali”, ha detto Putin. Il capo del Cremlino ha spiegato che gli ufficiali “fermano le provocazioni e i sabotaggi, garantiscono l’ordine pubblico nelle repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, nelle regioni di Zaporizhzhia e Kherson” nella guerra in Ucraina. La dichiarazione arriva mentre l’esercito russo sembra essere pronto a un ritiro ordinato da Kherson in contrasto con la ritirata disordinata dalla regione di Kharkiv, quando le forze russe hanno lasciato dietro di loro una grande quantità di armi e munizioni.

