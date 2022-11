Le truppe di Mosca stanno manovrando verso le posizioni sulla riva sinistra del Dnipro. La denuncia di Kiev: "Piazzano mine in appartamenti e fogne"

È iniziato questa mattina il ritiro delle truppe russe da Kherson, annunciato ieri dal ministro della Difesa russo, Sergey Shoigu. Secondo quanto riportato dallo stesso ministero, citato da Ria Novosti, le unità dell’esercito di Mosca stanno manovrando verso le posizioni sulla riva sinistra del Dnipro nella direzione Nikolaev-Krivoy Rog.

Ma Kiev denuncia: durante la ritirata, i militari russi stanno piazzando mine in appartamenti e sistema fognario. “La Russia vuole trasformare Kherson nella città della morte“, ha detto il consigliere presidenziale ucraino, Mykhailo Podolyak. “Ecco come appare il ‘mondo russo’: è venuto, ha derubato, celebrato, ucciso ‘testimoni’, lasciato rovine e se ne è andato”, ha aggiunto su Twitter.

RF wants to turn Kherson into a “city of death”. Ru-military mines everything they can: apartments, sewers. Artillery on the left bank plans to turn the city into ruins. This is what “Russian world” looks like: came, robbed, celebrated, killed “witnesses”, left ruins and left.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 10, 2022