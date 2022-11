Soddisfazione del presidente Usa dopo i risultati delle elezioni di metà mandato

Arginato il pericolo dell'”onda rossa” repubblicana alle elezioni di midterm, il presidente americano Joe Biden esprime soddisfazione per i risultati del voto. “Abbiamo perso meno seggi alla Camera di qualsiasi presidente democratico nella sua prima elezione di Midterm in almeno 40 anni. E abbiamo avuto le migliori Midterm per i governatori dal 1986. Il popolo americano ha parlato”, ha scritto su Twitter l’inquilino della Casa Bianca. Nel Congresso Usa si prospetta una maggioranza risicata per i repubblicani alla Camera e un Senato ancora in bilico, che probabilmente sarà deciso dal ballottaggio tra Warnock e Walker in Georgia.

We lost fewer seats in the House of Representatives than any Democratic president’s first midterm election in at least 40 years.

And we had the best midterms for Governors since 1986.

The American people spoke.

— President Biden (@POTUS) November 9, 2022