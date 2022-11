Ancora incerta la decisiva contesa tra il democratico Warnock e il repubblicano Walker: il vincitore potrebbe avere la maggioranza al Senato

La contesa che potrebbe decidere il controllo del Senato americano, quella dello stato della Georgia, va verso il ballottaggio del 6 dicembre. Il funzionario dell’ufficio elettorale Gabriel Sterling lo ha scritto su Twitter: “È praticamente certo”.

While county officials are still doing the detailed work on counting the votes, we feel it is safe to say there will be a runoff for the US Senate here in Georgia slated for December 6. #gapol pic.twitter.com/uwMF2EoDzO

— Gabriel Sterling (@GabrielSterling) November 9, 2022