“La Russia sta compiendo uno sforzo significativo per preparare in profondità le difese dietro l’attuale prima linea, in grado di prevenire qualsiasi rapida avanzata Ucraina in caso di incursioni”. Lo scrive l’intelligence del ministero della Difesa del Regno Unito nel suo report sulla guerra in Ucraina. “La Russia ha iniziato a costruire strutture difensive intorno alla città occupata di Mariupol, nel sud dell’Ucraina. Due stabilimenti stanno producendo strutture anticarro piramidali in cemento, note come denti di drago, per questo scopo. – si legge nel report – I denti di drago sono stati probabilmente installati tra Mariupol e il villaggio di Nikolske e dalla zona nord di Mariupol al villaggio di Staryi Krym. Mariupol fa parte del ‘ponte terrestre‘ russo dalla Russia alla Crimea, una linea di comunicazione logistica chiave”.

“I denti di drago sono stati inoltre inviati per la preparazione di fortificazioni difensive a Zaporizhzhia e Kherson occupate”, spiega ancora il report. “La Russia sta rafforzando le sue linee in tutte le aree di occupazione. Il 19 ottobre 2022, il proprietario del gruppo Wagner Yevgeny Prigozhin ha affermato la costruzione di una ‘Linea Wagner‘ fortificata di difese nell’oblast di Luhansk occupata dalla Russia”, riporta ancora l’intelligence britannica.

