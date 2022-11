Il satellite della Terra visto da Seul, Tokyo e Pechino

(LaPresse) In tutta l’Asia è stato possibile assistere all’eclissi lunare totale: non ce ne sarà un’altra simile per tre anni. Conosciuta come luna di sangue, il satellite naturale della Terra è apparso di colore arancione-rossastro grazie alla luce di tramonto e alba. Secondo gli scienziati della NASA, al culmine dell’eclissi la luna si trovava a 242.740 miglia (390.653 chilometri) di distanza. Si tratta della seconda eclissi lunare totale di quest’anno; la prima risale a maggio. La prossima non avverrà prima del 2025. Nel frattemposi verificheranno molte eclissi lunari parziali.

