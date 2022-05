In Italia era poco visibile poiché il picco era alle 6.11, quando era già sorto il sole

(LaPresse) Un’eclissi totale di Luna è avvenuta questa notte, tra il 15 e il 16 maggio, visibile nei cieli di mezzo mondo. A Santiago, in Cile, lo spettacolo è stato uno dei più belli. In parte l’eclissi era visibile anche dall’Africa, dall’Europa e dal Medioriente mentre Alaska, Asia e Australia non hanno potuto godere dello spettacolo. Su Youtube il Virtual Telescope Project ha raccolto immagini dell’eclissi nel mondo. In Italia il picco era alle 6.11 ora locale ma il sole era già sorto.

