La presidente della Commissione europea al leader di Kiev: "Con voi per tutto il tempo necessario"

Il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky e al centro del colloquio c’è la garanzia di un sostegno finanziario all’Ucraina per i prossimi mesi. Lo riferisce la Commissione Ue, spiegando che von der Leyen ha informato il Zelensky che questa settimana proporrà un pacchetto finanziario sostanziale da parte dell’Ue fino a 1,5 miliardi di euro al mese, per un totale di 18 miliardi di euro, che contribuirà in modo significativo a coprire il fabbisogno finanziario dell’Ucraina per il 2023.

“Entrambi i leader hanno riconosciuto l’importanza di garantire un finanziamento prevedibile e regolare delle funzioni statali essenziali. Il sostegno sotto forma di prestiti a lungo termine altamente agevolati, con copertura dei costi di interesse, contribuirà inoltre a sostenere le riforme dell’Ucraina e il suo percorso verso l’adesione all’Ue”, si legge nella nota dell’esecutivo comunitario, che aggiunge che “il pacchetto finanziario dell’Ue dovrebbe essere accompagnato da un sostegno analogo da parte di altri importanti donatori”. La presidente von der Leyen “ha confermato il lavoro in corso da parte dell’Ue per continuare a fornire un sostegno umanitario immediato all’Ucraina, in particolare durante l’inverno” e “ha ribadito che l’Ue è impegnata a lungo termine nel sostegno all’Ucraina”.

I leader hanno anche discusso dell’importanza di garantire che le esportazioni agricole dell’Ucraina possano raggiungere il mondo. Oltre al pieno sostegno agli sforzi delle Nazioni Unite per raggiungere un accordo con la Russia sull’Iniziativa del Mar Nero per i cereali, i leader hanno discusso anche dei piani per espandere le capacità delle corsie di solidarietà Ue-Ucraina, che finora sono state utilizzate per trasportare la grande maggioranza delle esportazioni ucraine agricole e non agricole dall’inizio della guerra russa. Infine von der Leyen e Zelensky “hanno discusso del rafforzamento delle sanzioni, nonché del ruolo negativo svolto dal sostegno dell’Iran all’aggressione russa e di come rispondere”, conclude la nota.

“Ue a fianco dell’Ucraina”

Good to stay in close touch with @ZelenskyyUa Positive developments: we will propose this week the financial support package for Ukraine in 2023. The EU will be at Ukraine’s side for as long as it takes. 🇪🇺🇺🇦 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 6, 2022

"L'Ue sarà a fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario". Lo scrive su Twitter la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, riferendo di avere parlato al telefono con il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky.

Discussed macro-fin aid to 🇺🇦 for the current year & 2023 with President of the European Commission @vonderleyen. Noted the importance of continuing the grain initiative for world food security. Discussed increasing sanctions & opposing actions of Iran, which supports aggression — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 6, 2022

Della telefonata ha riferito anche il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky: “Abbiamo discusso aiuti macro-finanziari all’Ucraina per l’anno attuale e per il 2023 con la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Rilevata l’importanza di proseguire l’iniziativa sul grano per la sicurezza alimentare mondiale. Discusso dell’aumento delle sanzioni e dell’opposizione alle azioni dell’Iran, che sostiene l’aggressione”, ha scritto su Twitter.

