Lo ha detto la presidente della Commissione alla Conferenza sulla ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione

La presidente della Commissione europea von der Leyen ha parlato di Ucraina e degli aiuti Ue al Paese. “Secondo le istituzioni finanziarie internazionali occorrono dai 3 ai 5 miliardi di euro al mese solo per coprire questi costi di gestione ricorrenti. Credo sia giusto che l’Unione europea si assuma la sua giusta quota. E sto lavorando con gli Stati membri affinché l’Ue possa sostenere l’Ucraina con una somma fino a 1,5 miliardi di euro per ogni mese di guerra che arriverà a una somma di 18 miliardi nel 2023”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella Conferenza sulla ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione dell’Ucraina.

“E sappiamo che ci sono 11 milioni di sfollati interni e hanno bisogno di un tetto, cibo, acqua , elettricità e bisogna assicurarsi che i bambini vadano a scuola. Come Commissione europea abbiamo annunciato la riabilitazione delle scuole e come protezione civile Ue abbiamo fornito rifugi ma sappiamo che molto ancora deve essere fatto”, ha aggiunto. “L’Ucraina ha bisogno di una riabilitazione e una ricostruzione davvero veloce. Per la sopravvivenza quotidiana, per poter pagare ogni giorno il minimo indispensabile per gli stipendi dei militari e delle forze di sicurezza, degli insegnanti e dei medici negli ospedali e nelle campagne, per le pensioni e altri pagamenti indispensabili”.

