Veglia per le vittime, morte nella calca

(LaPresse) Migliaia di cittadini sudcoreani si sono radunati nel centro di Seul per una veglia in ricordo delle vittime della strage di Halloween, quando nella calca scatenatasi in strada sono morte più di 150 persone. I cittadini hanno anche criticato il governo sudcoreano per la gestione della folla la notte della tragedia.

