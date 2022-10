Centinaia i feriti e le chiamate di emergenza

(LaPresse) Strage a Seul per la grande folla che si è accalcata in una strada stretta durante i festeggiamenti di Halloween nel quartiere di Itaewon a Seul, in Corea del Sud. Oltre 140 le vittime. Secondo il capo dei Vigili del fuoco del distretto di Yongsan, il bilancio delle vittime potrebbe aumentare mentre i soccorritori continuano a trasportare i feriti negli ospedali.

