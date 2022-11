Francesco durante l'omelia al National Stadium di Riffa: "Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguono"

Terzo giorno di viaggio apostolico in Bahrein per Papa Francesco. Il capo della Chiesa, durante l’omelia al National Stadium di Riffa, ha mandato un ulteriore messaggio di pace. “Bisogna spezzare la catena del male e rompere la spirale della violenza. Non si può tendere alla pace se con la parola cattiva si risponde con una parola ancora più cattiva”.

“Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguono”, ha detto il Papa e ha aggiunto: “Quello che serve è restare nell’amore; questa è la via di Gesù: amare sempre. Chi segue il Principe della pace deve tendere sempre alla pace. A questo mondo vediamo spesso che più si ricerca il potere e più la pace è minacciata. In tante parti del mondo si vedono esercizi del potere che si nutrono di sopraffazione e violenza, che cercano di aumentare il proprio spazio restringendo quello degli altri, imponendo il proprio dominio e limitando le libertà fondamentali, opprimendo i deboli”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata