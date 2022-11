Il cancelliere tedesco in viaggio a Pechino

Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, nel corso della sua visita a Pechino in cui ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping e il premier cinese Li Keqiang, ha chiesto alla Cina di usare la sua influenza sulla Russia per porre fine alla guerra in Ucraina. Lo riporta la stampa tedesca. “Ho detto al presidente” Xi Jinping “che è importante che la Cina usi la sua influenza sulla Russia“, ha chiarito Scholz durante una conferenza stampa a seguito dell’incontro con Li, aggiungendo che con il presidente cinese Xi Jinping “abbiamo concordato sul fatto che minacciare attacchi nucleari sia irresponsabile e pericoloso“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata