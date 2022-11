Arrivate via mail comunicazioni da parte dell'azienda: "Ridurremo la nostra forza lavoro. Azione necessaria per garantire il successo"

Con la nuova proprietà di Elon Musk iniziano oggi i licenziamenti di massa di Twitter e supereranno la metà dei dipendenti, che sono 7.500. I lavoratori del colosso statunitense sono stati informati in un’e-mail secondo quanto riporta il New York Times. Sono stati incaricati di tornare a casa e di non recarsi negli uffici. “Nel tentativo di porre Twitter su un percorso salutare, attraverseremo il difficile processo di riduzione della nostra forza lavoro globale”, recita l’e-mail. “Riconosciamo che ciò avrà un impatto su un certo numero di persone che hanno dato un prezioso contributo a Twitter, ma questa azione è purtroppo necessaria per garantire il successo dell’azienda in futuro”.

