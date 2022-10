Si trova a San Francisco: venerdì la scadenza per l'acquisto

Elon Musk ha pubblicato mercoledì un video che lo ritrae mentre passeggia nella sede di Twitter, in vista della scadenza di venerdì per la chiusura dell’accordo da 44 miliardi di dollari per l’acquisto dell’azienda. Musk ha anche cambiato il suo profilo Twitter per riferirsi a se stesso come “Chief Twit” e ha cambiato la sua posizione mettendola al quartier generale di Twitter, che ha sede a San Francisco.

