Da due settimane le fiamme devastano il monte più alto dell'Africa

Il primo ministro della Tanzania, Kassim Majaliwa, ha dichiarato che l’incendio che sta devastando il Monte Kilimangiaro da quasi due settimane è stato in gran parte contenuto dopo che centinaia di militari sono stati schierati in aiuto ai Vigili del Fuoco. L’incendio ha distrutto 33 chilometri quadrati sulla montagna più alta e famosa dell’Africa, ha riferito Majaliwa. L’incendio è scoppiato il 21 ottobre vicino al campo di Karanga, popolare tra le migliaia di escursionisti che tentano la scalata della montagna ogni anno. La causa dell’incendio deve ancora essere stabilita e le indagini sono in corso, ha affermato il primo ministro, aggiungendo che i forti venti hanno complicato il contenimento delle fiamme. Nei giorni scorsi il personale della Tanzania People’s Defence Force è stato dispiegato per aiutare a spegnere le fiamme. Majaliwa ha aggiunto che sono stati inviati 878 soldati e due elicotteri. Ha detto che molti incendi sono scoppiati in altre parti del Kilimangiaro, ma sono stati contenuti e che i principali siti turistici rimangono al sicuro. Il monte Kilimangiaro, alto 5.926 metri, è una delle principali attrazioni turistiche della Tanzania.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata