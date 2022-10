Il gigantesco rogo scoppiato venerdì sulle pendici della montagna più alta dell'Africa

(LaPresse) Vigili del fuoco ma anche volontari hanno combattuto anche domenica per spegnere l’incendio scoppiato venerdì sulle pendici del Monte Kilimangiaro, in Tanzania. Non sono note le cause del rogo. Il Kilimangiaro è la montagna più alta dell’Africa, con i suoi 5.895 metri di altezza. L’incendio è avvenuto vicino al sito Katanga, utilizzato dagli scalatori a circa 4.000 metri.

