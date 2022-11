Il cancelliere tedesco a Pechino dopo l'incontro con Xi Jinping

(LaPresse) Il cancelliere tedesco Olaf Scholz durante la sua visita di oggi a Pechino, in Cina, ha affrontato il tema Taiwan. “Oggi ho parlato della nostra crescente preoccupazione per la stabilit√† e la pace nella regione. La Cina ha una responsabilit√† speciale in questo ambito. Come gli Stati Uniti e molti altri Paesi, anche noi seguiamo la politica dell’Unica Cina. Ma ho chiarito che qualsiasi cambiamento nello status quo di Taiwan deve essere pacifico e di comune accordo”, le parole di Scholz ai media cinesi, dopo aver incontrato il presidente cinese Xi Jinping.

