Le manifestazioni per la ragazza colpita dalla polizia mentre era in corteo vicino a Teheran

(LaPresse) – In Iran non si ferma la protesta contro il regime degli Ayatollah. I dimostranti hanno manifestato in varie città a 40 giorni dalla morte di Hadis Najafi, la ragazza uccisa da un colpo di pistola della polizia mentre era in corteo vicino a Teheran. Nei video circolati sui social i cortei a Ishafan e Karaj (a ovest della capitale).

