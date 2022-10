Nel Kurdistan iraniano la polizia avrebbe sparato contro i dimostranti

Un gruppo di manifestanti è sceso in piazza nel centro di Teheran a 40 giorni dalla morte in carcere della 22enne Mahsa Amini la cui tragedia ha scatenato il più grande movimento antigovernativo iraniano in oltre un decennio. Un paio di dozzine di giovani hanno intonato slogan contro il governo mentre la polizia antisommossa si riuniva in moto nelle vicinanze, come mostra il video. Molti negozi sono rimasti chiusi e alcune auto hanno suonato il clacson mentre passavano. La manifestazioni di protesta sono andate in scena in diverse città del Paese. La polizia avrebbe sparato contro i manifestanti nel Kurdistan iraniano.

