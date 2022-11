L'ex premier e leader del Likud commenta i risultati ancora non definitivi del voto

(LaPresse) Gli exit poll in Israele indicano che l’ex primo ministro Benjamin Netanyahu potrebbe aver ottenuto abbastanza seggi per tornare al potere dopo tre anni e mezzo di stallo politico. Il leader del Likud e si suoi alleati avrebbero conquistato la maggioranza di 61 seggi in parlamento necessaria per formare un nuovo governo rispetto ai 55 del blocco del premier uscente Yair Lapid. “Aspettiamo i risultati reali, dobbiamo avere pazienza ma siamo sul punto di una grande vittoria”, ha spiegato il leader di Likud, Benjamin Netanyahu.

