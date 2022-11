Esplosioni e scontri nella città del sudamerica dopo 12 giorni di sciopero indetto dalle forze dell'opposizione politica

La polizia ha arrestato otto manifestanti dopo gli scontri scoppiati nella notte di martedì 1 novembre a Santa Cruz, in Bolivia. La protesta è iniziata dopo uno sciopero di 12 giorni indetto dall’opposizione politica che aveva proposto un referendum per aumentare il 2bilancio fiscale del Paese. La violenza per le strade di Santa Cruz ha ostacolato anche i colloqui volti a riportare la calma. “Non possiamo tollerare che le persone continuino a uscire con l’unica missione di generare violenza“, ha dichiarato il Ministro del Governo Eduardo del Castillo in conferenza stampa.

