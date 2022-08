I manifestanti del gruppo AdepCoca accusano il governo di appoggiare un sindacato rivale che ha aperto un nuovo mercato considerato illegale

I coltivatori di foglie di coca si sono scontrati con la polizia in Bolivia durante una manifestazione di protesta nella capitale La Paz. Gli agenti in tenuta antisommossa hanno risposto sparando lacrimogeni sulla folla nel tentativo di disperdere i manifestanti. I rappresentanti del gruppo AdepCoca accusano il governo di appoggiare un sindacato rivale di coltivatori di foglie coca che ha aperto un nuovo mercato a pochi isolati di distanza dal primo, considerato da loro illegale. L’AdepCoca gestisce il principale mercato di foglie di coca nella capitale boliviana e sostiene di essere l’unico mercato autorizzato a commerciarle. Il commercio delle foglie di coca è legale in Bolivia e si svolge in mercati specificamente designati dalla legge e gestiti dai sindacati dei coltivatori di coca.

