Lo ha detto l'ambasciatore russo in Italia in un'intervista a Oval Media

“Non escludo che, oltre alle armi, l’Italia abbia inviato anche uomini in Ucraina“. Lo ha detto l’ambasciatore russo in Italia, Sergey Razov, in un’intervista a Oval Media a margine dell’ultimo Eurasian Economic Forum, rilanciata dalla pagina Facebook dell’ambasciata russa a Roma.

