Urne aperte dino alle 22 di questa sera

Urne aperte in Israele dove i cittadini sono chiamati alla quinta elezione del Paese dal 2019, sperando di sbloccare lo stallo politico che ha paralizzato il Paese negli ultimi tre anni e mezzo. Elezioni che potrebbero portare anche al ritorno al governo di Benjamin Netanyahu.

I sondaggi prevedono un’altra gara serrata.

Le urne chiudono alle 22, ma i risultati ufficiali non sono attesi per mercoledì e il processo per cercare di formare un nuovo governo di coalizione potrebbe trascinarsi per settimane.

Lapid: “Elezioni sono scelta tra passato e futuro del Paese”

“Queste elezioni sono una scelta tra il futuro e il passato. Quindi esci e vota oggi per il futuro dei nostri figli, per il futuro del nostro Paese”. Lo ha detto il primo ministro Yair Lapid, poco dopo aver votato nel quartiere di Tel Aviv dove vive.

Netanyahu: “Preoccupato, in gioco sorti Paese”

“Sono un po’ preoccupato, spero che finiremo la giornata con un sorriso. Sono in gioco le sorti del Paese”. Lo ha detto Benyamin Netanyahu, 73 anni, ex primo ministro israeliano, dopo essersi recato al seggio per le elezioni legislative.

