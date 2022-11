Proteste in almeno 11 Stati con oltre 70 interventi

Dopo la vittoria di Luiz Inacio Lula da Silva nelle elezioni brasiliane i camionisti fedeli al presidente uscente Jair Bolsonaro hanno effettuato blocchi sulle autostrade in almeno 11 Stati del Brasile per contestare il risultato elettorale. Secondo un rapporto diffuso dalla Polizia stradale federale, ci sono 70 posti di blocco registrati a Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, San Paolo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Parà, Goias e nel Distretto federale. I media brasiliani spiegano che i camionisti hanno usato i tir per bloccare le corsie e, in alcuni casi, sono stati anche bruciati degli pneumatici.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata