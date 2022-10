Le immagini dai social: attacchi in molte città del paese

In Ucraina attacco russo sulle infrastrutture critiche di Kiev, Kharkiv e su altre città del Paese. L’80% della capitale è senza elettricità e approvvigionamento idrico. Interruzioni di corrente anche nelle città di Kharkiv e Zaporizhzhia, dove è stata colpita la centrale idroelettrica. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata