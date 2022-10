Una parte della capitale è senza elettricità e approvvigionamento idrico

Massiccio attacco russo sulle infrastrutture critiche di Kiev, Kharkiv e altre città ucraine. Secondo quanto riportato dall’Aeronautica militare ucraina, sarebbero stati oltre 5o i missili lanciati dalla Russia. Di questi, 44 sono stati abbattuti. Una parte della capitale è senza elettricità e approvvigionamento idrico, ha affermato il sindaco Vitali Klitschko aggiungendo che alcune infrastrutture critiche sono state colpite. Funzionari hanno anche segnalato possibili interruzioni di corrente nelle città di Kharkiv e Zaporizhzhia.

La capitale dell’Ucraina è stata colpita da una serie di missili questa mattina, secondo quanto riferito dai funzionari locali. “A seguito di raid sulle infrastrutture critiche, parte della capitale è stata tagliata fuori. Non c’è approvvigionamento idrico in alcune zone. Tutti gli altri servizi funzionano”, ha riferito Klitschko. Gli specialisti stanno lavorando per ripristinare il funzionamento delle stazioni idriche il prima possibile. Attualmente, a causa dei danni a un impianto energetico vicino a Kiev, l’80% dei consumatori della capitale rimane senza approvvigionamento idrico. “Per ogni evenienza chiediamo di fare scorta di acqua dalle pompe e dai punti vendita più vicini. Gli specialisti stanno facendo tutto il possibile per restituire l’acqua agli appartamenti dei residenti di Kiev”, aggiunge Klitschko.

Il capo militare regionale Oleksiy Kuleba ha affermato che “l’attacco missilistico continua” mentre la difesa aerea Ucraina lavora per fermare i raid.

A Kiev sono state udite anche diverse esplosioni. Il consigliere presidenziale Anton Gerashchenko ha affermato che “almeno tre” esplosioni sono state udite in tutta la città mentre “40 missili da crociera russi” sono stati lanciati sull’Ucraina. Il Kyiv Independent ha twittato: “Circa 7-8 esplosioni sono state udite a Kiev e nella regione di Kiev. La causa delle esplosioni è attualmente sconosciuta”.

Around 7-8 explosions were heard in Kyiv and Kyiv Oblast early on Oct. 31. The cause of the explosions is currently unknown.

“Un altro lotto di missili russi colpisce le infrastrutture critiche dell’Ucraina. Invece di combattere sul campo di battaglia, la Russia combatte i civili. Non giustificare questi attacchi chiamandoli una ‘risposta’. La Russia lo fa perché ha ancora i missili e la volontà di uccidere gli ucraini“. Lo scrive su twitter il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba.

Another batch of Russian missiles hits Ukraine’s critical infrastructure. Instead of fighting on the battlefield, Russia fights civilians. Don’t justify these attacks by calling them a ‘response’. Russia does this because it still has the missiles and the will to kill Ukrainians.

