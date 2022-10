Gli attacchi sulle infrastrutture energetiche hanno lasciato senza acqua l'80% della capitale

(LaPresse) Abitanti di Kiev in fila per l’acqua dopo che gli attacchi russi sulle infrastrutture energetiche hanno lasciato l’80% della città senza corrente e forniture idriche. Code anche di un’ora per riempire bottiglie e contenitori. Nella serata di lunedì la rete idrica è stata parzialmente ripristinata, ma ancora quasi un cittadino su due è rimasto scoperto.

