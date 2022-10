Tra le vittime tre bambini. Due i feriti

Un incendio è divampato in un’abitazione di due piani nel Bronx a New York. Nel rogo hanno perso la vita quattro persone, tra cui tre bambini. Altre due persone sono rimaste gravemente ferite. Ancora da chiarire le cause dell’incendio.

