Non è chiaro se sia stato un malfunzionamento tecnico o un attacco intenzionale

(LaPresse) È di nove morti e 12 feriti il bilancio dell’esplosione di un camion cisterna a Baghdad, in Iraq. Lo scoppio è avvenuto nelle vicinanze di un campo da calcio, e frammenti del serbatoio sono finiti sul campo da gioco e negli edifici vicini. Secondo i funzionari di sicurezza che hanno parlato con Associated Press, non è chiaro se si sia trattato di un malfunzionamento tecnico oppure di un attacco intenzionale.

