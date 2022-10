Le cause del collasso sono ancora sconosciute

(LaPresse) Un palazzo di quattro piani è crollato sabato 1 ottobre nella capitale dell’Iraq, Baghdad, per cause ancora sconosciute. Si stima che 17 persone fossero al suo interno al momento del collasso: 13 di queste sono state finora messe in salvo. I soccorritori sono alla ricerca di eventuali altri sopravvissuti.

