(LaPresse) – A Gerusalemme si sono tenuti domenica i funerali del 50enne israeliano Ronen Hananya, ucciso in un attacco terroristico sabato all’ingresso dell’insediamento ebraico di Kiryat Arba, vicino a Hebron, in Cisgiordania. Ad aprire il fuoco Muhammad al-Jabari, legato alle Brigate al Qassam, braccio armato di Hamas, che ha ferito altre tre persone, tra cui il figlio 19enne della vittima, un medico dell’ambulanza intervenuto sul posto e una 37enne palestinese. Poi è stato ucciso da un uomo della sicurezza della colonia. Alle esequie erano presenti gli esponenti dell’estrema destra israeliana Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich. Martedì in Israele sono in programma le elezioni politiche.

