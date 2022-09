L'ex premier tiene comizi su un mezzo con vetro blindato in vista del voto

(LaPresse) – L’ex premier Benjamin Netanyahu è impegnato nella campagna elettorale in vista delle elezioni in Israele del primo novembre, convocate dopo la crisi parlamentare che ha sfiduciato l’esecutivo di larga coalizione guidato da Naftali Bennet, in alternanza con Yair Lapid, attuale primo ministro dello Stato ebraico. Il leader del Likud cerca di ritornare al potere e affronta la corsa al voto a bordo di un singolare mezzo, un bus adibito a podio con un vetro anti-proiettile, dietro al quale Netanyahu si rivolge ai cittadini, come accaduto nella città di Beersheva. La misura di sicurezza è stata raccomandata all’ex primo ministro dai servizi segreti interni israeliani, fa sapere il suo staff.

