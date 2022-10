Migliaia di dipendenti hanno lasciato il mega stabilimento della Foxconn

(LaPresse) Sono aumentati i casi di Covid nella mega fabbrica della Foxconn a Zhengzhou, in Cina, uno stabilimento conosciuto per essere il maggior produttore al mondo di iPhone. Vi lavorano 300mila persone e negli ultimi giorni molte migliaia di operai sono state messe in quarantena. Per sfuggire a queste restrizioni, alcuni hanno lasciato la fabbrica e stanno fuggendo a piedi, percorrendo anche centinaia di chilometri per arrivare ai luoghi di origine. Sulla strada, alcuni volontari cercano di aiutarli fornendo loro generi di conforto.

