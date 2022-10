Il candidato di sinistra ha sconfitto Jair Bolsonaro ottenendo il 50,9% contro il 49,1% del rivale

Luiz Inacio Lula da Silva è di nuovo presidente del Brasile: vent’anni dopo aver vinto per la prima volta, il candidato di sinistra ha sconfitto Jair Bolsonaro in un’elezione estremamente serrata che segna un dietrofront per il Paese dopo quattro anni di politica di estrema destra. Con il 99,9% dei voti conteggiati al ballottaggio, Lula ha il 50,9% e Bolsonaro il 49,1% e l’autorità elettorale ha affermato che la vittoria di Lula è una certezza matematica. Bolsonaro non ha ancora lasciato trapelare alcuna reazione, mentre prima del voto, la sua campagna aveva fatto ripetute denunce di possibili manipolazioni elettorali, sollevando il timore che non avrebbe accettato la sconfitta e avrebbe contestato i risultati in caso di vittoria di Lula.

A razão da minha vitória foi a dedicação de cada um de vocês. Que acreditaram na liberdade e na possibilidade de recuperarmos o país para o povo brasileiro. 📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/H3K2vTAzx7 — Lula 13 (@LulaOficial) October 31, 2022

Lula, 77 anni, era detenuto per corruzione e non partecipò alle elezioni del 2018, che hanno portato al potere Bolsonaro. “Oggi l’unico vincitore è il popolo brasiliano“, ha detto Lula nel suo primo discorso. “Questa non è una vittoria mia o del Partito dei Lavoratori, né dei partiti che mi hanno sostenuto in campagna. È la vittoria di un movimento democratico che si è formato al di sopra dei partiti politici, degli interessi personali e delle ideologie in modo che la democrazia ne sia uscita vittoriosa”. Lula ora per governare punta a coinvolgere i centristi e anche alcuni esponenti di destra che lo hanno votato per la prima volta, ma deve affrontare venti contrari in una società politicamente polarizzata in cui si prevede che la crescita economica rallenterà e l’inflazione rimane elevata.Questa è stata l’elezione più serrata del Paese dal suo ritorno alla democrazia nel 1985 e la prima volta che un presidente in carica non è riuscito a vincere la rielezione. Poco più di 2 milioni di voti separano i due candidati.

“Non abbiamo affrontato un avversario, un candidato. Abbiamo affrontato la macchina dello Stato brasiliano messa al suo servizio per non farci vincere le elezioni”. Questo un significativo passaggio del discorso del neo eletto presidente Luiz Inacio Lula da Silva alla folla a San Paolo.

“Monitoreremo e sorveglieremo l’Amazzonia, dove combatteremo ogni attività illegale. Allo stesso tempo promuoveremo lo sviluppo sostenibile delle comunità dell’Amazzonia” ha aggiunto Lula nel suo discorso di accettazione. Il nuovo leader del Brasile si è impegnato a istituire un ministero per i popoli originari del Brasile, che sarà gestito da un indigeno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata