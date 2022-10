Migliaia di persone per le strade di Rio de Janeiro e San Paolo

I sostenitori di Luiz Inacio Lula da Silva sono scesi in piazza a Rio de Janeiro e San Paolo per celebrare la proclamazione del loro candidato, leader del Partito dei Lavoratori, vincitore delle elezioni presidenziali brasiliane. Al ballottaggio Lula ha ottenuto 50,88% dei voti contro il 49,12% del candidato di destra del Partito Liberale e presidente uscente Jair Bolsonaro. Bandiere arcobaleno sono state sventolate anche a San Paolo, dove la gente ha ballato e la folla ha applaudito. L’insediamento di Lula, che è già stato presidente del Brasile dal 2003 al 2010, è previsto per il 1° gennaio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata