Il leader di sinistra batte Bolsonaro: "Dio è stato generoso con me"

Luiz Inácio Lula da Silva è stato rieletto presidente del Brasile. Il leader del Partito dei Lavoratori, già capo dello Stato dal 2003 al 2010, ha sconfitto al ballottaggio il presidente uscente Jair Bolsonaro. “Questa non è una vittoria mia o del Partito dei Lavoratori (PT), né dei partiti che mi hanno sostenuto nella campagna elettorale. È la vittoria di un movimento democratico che si è formato al di sopra dei partiti politici, degli interessi personali e delle ideologie in modo che la democrazia ne sia uscita vittoriosa”, ha dichiarato Lula ai suoi sostenitori, a San Paolo, dopo aver avuto la certezza della vittoria. “Durante tutta la mia vita, ho sempre detto che Dio è stato davvero generoso con me, così ho potuto arrivare dove sono. Soprattutto in questo momento, in cui non siamo solo di fronte a un avversario, non abbiamo affrontato un candidato. Abbiamo affrontato la macchina dello stato brasiliano messa al servizio di un candidato per evitare di farci di vincere le elezioni. Grazie al popolo brasiliano, cui sono grato con tutto il cuore, alle persone che hanno votato per me e alle persone che hanno votato per il mio avversario”, ha concluso Lula.

