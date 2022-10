L'Alto Rappresentante per la Politica estera dell'Ue condanna la decisione di Mosca di sospendere l'accordo raggiunto tre mesi fa

L’Europa condanna la decisione della Russia di sospendere l’accordo sulle esportazioni di grano ucraino. “Mette a rischio la principale via di esportazione di grano e fertilizzanti tanto necessari per affrontare la crisi alimentare globale causata dalla sua guerra contro l’Ucraina. L’UE esorta la Russia a revocare la sua decisione”, ha scritto su Twitter l’alto rappresentante della Ue Josep Borrell all’indomani dell’annuncio di Mosca.

Russia’s decision to suspend participation in the Black Sea deal puts at risks the main export route of much needed grain and fertilisers to address the global food crisis caused by its war against Ukraine.

The EU urges Russia to revert its decision.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 30, 2022