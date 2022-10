Centinaia di morti e feriti schiacciati dalla folla in un quartiere di Seul: dichiarato il lutto nazionale

(LaPresse) Il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol ha visitato domenica il luogo in cui si è verificata la calca di Halloween a Seul, che ha provocato almeno 153 morti e 82 feriti. Moltissime persone, per lo più giovani, sono rimaste intrappolate e schiacciate nella tarda serata di sabato in uno stretto vicolo di Itaewon, il quartiere della vita notturna della capitale. I morti e i feriti erano per lo più adolescenti e ventenni, secondo il capo dei vigili del fuoco di Yongsan, a Seul. Tra i morti ci sono 19 stranieri, la cui nazionalità non è stata resa nota immediatamente e il bilancio delle vittime potrebbe salire ulteriormente, poiché 19 dei feriti sono in condizioni critiche. Il presidente ha dichiarato una settimana di lutto nazionale e ha chiesto ai funzionari di indagare a fondo sulle cause dell’incidente e di rivedere la sicurezza di altri grandi eventi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata