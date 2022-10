L'episodio si è verificato in un vicolo all'Hamilton Hotel, zona della capitale famosa per le feste

Almeno 59 persone sono morte e altre decine sono rimaste ferite dopo essere state schiacciate da una grande folla che si è accalcata in una strada stretta durante i festeggiamenti di Halloween nel quartiere di Itaewon a Seul, in Corea del Sud. Lo hanno riferito le autorità sudcoreane. Choi Seong-beom, capo dei vigili del fuoco di Yongsan di Seoul, ha affermato che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare mentre i soccorritori continuano a trasportare i feriti negli ospedali.

L’episodio si è verificato in un vicolo all’Hamilton Hotel, zona della capitale famosa per le feste.

Stando a quanto riferito da funzionari dell’Agenzia nazionale dei vigili del fuoco e del ministero dell’Interno e della sicurezza circa 100 persone sono rimaste ferite e 50 sono state curate per arresto cardiaco. Più di 400 soccorritori e 140 veicoli da tutta la nazione, compreso tutto il personale disponibile a Seul, sono stati schierati nelle strade per assistere i feriti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata