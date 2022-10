L'ultimo bilancio della strage parla di 153 morti e 82 feriti: mancano all'appello ancora centinaia di persone

Salgono ad almeno 153 le persone che hanno perso la vita nella calca che si è creata in occasione dei festeggiamenti di Halloween nel quartiere di Itaewon a Seul, in Corea del Sud. Lo riporta Korean Herald, specificando che tra le vittime ci sono 97 donne e 20 cittadini non coreani. I funzionari di Seul hanno esortato famiglie e amici a denunciare la scomparsa dei presenti a Itaewon, finora sono state presentate più di 3.000 denunce di persone scomparse, hanno affermato.

La polizia stima che circa 100.000 persone si siano radunate nel quartiere nel centro della capitale sudcoreana, noto per la sua vita notturna. Verso le 22:40 la folla si è riversata in uno stretto vicolo in salita, lasciando le persone bloccate all’interno del vicolo per circa un’ora e mezza. Tra la grande folla stipata al suo interno, alcune persone impossibilitate ad uscire sono morte soffocate.

I morti e i feriti erano per lo più adolescenti e ventenni, secondo il capo dei vigili del fuoco di Yongsan, a Seul. Tra le vittime ci sono 19 stranieri, la cui nazionalità non è stata resa nota immediatamente e il bilancio potrebbe salire ulteriormente, poiché 19 dei feriti sono in condizioni critiche.

Altre 82 persone sono rimaste ferite, alcune in modo gravissimo. Choi Seong-beom, capo dei vigili del fuoco di Yongsan di Seoul, ha affermato che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare ulteriormente e che un numero imprecisato tra i feriti è in condizioni critiche.

Il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol, domenica si è recato sul luogo della tragedia e ha dichiarato un periodo di lutto nazionale di una settimana, ordinando bandiere a mezz’asta sugli edifici governativi e degli uffici pubblici. Durante un discorso televisivo, Yoon ha affermato che sostenere le famiglie delle vittime, compresi i preparativi per il funerale, e il trattamento dei feriti sarà una priorità assoluta per il suo governo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata