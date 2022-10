Accolti con applausi e al grido di "gloria all'Ucraina" e "gloria agli eroi".

(LaPresse) Mentre si continua a combattere in Ucraina, cinquantadue ucraini, tra cui due ex difensori dell’acciaieria Azovstal, sono stati rilasciati in uno scambio di prigionieri con la Russia. Rilasciato anche un ufficiale della marina che difendeva l’isola dei serpenti in Ucraina. In un video diffuso da Andriy Yermak, alto funzionario dell’ufficio presidenziale ucraino si vedono i soldati rilasciati accolti con applausi e al grido di “gloria all’Ucraina” e “gloria agli eroi”.

