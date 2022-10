I poliziotti lo stavano arrestando e sono intervenuti per salvarlo

(LaPresse) Ha preso fuoco dopo essere stato colpito con un taser un motociclista dell’Arkansas che cercava di sfuggire a un arresto. L’uomo, di 38 anni, stava trasportando circa 4 litri di benzina in uno zaino quando è è stato colpito da un poliziotto. Subito le fiamme hanno avvolto il 38enne che è stato soccorso dagli agenti accorsi con un estintore. Trasportato in ospedale, non è in pericolo di vita. La scena è stata ripresa dalla dashcam della macchina della polizia.

