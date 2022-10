Così il presidente russo al Valdai Forum

(Lapresse) Vladimir Putin torna ad attaccare l’Occidente in un discorso al Valdai Forum a Mosca. “E’ un conglomerato complesso senza grande unione, con le sue azioni alimenta l’instabilità e la crisi, come per la guerra in Ucraina, la situazione di Taiwan e destabilizza il mercato energetico mondiale”, ha detto il capo del Cremlino aggiungendo: “L’Occidente può introdurre valori ‘strani’, come quelli sul genere e le parate gay, ma non ha il diritto di pretendere lo stesso dagli altri”. Intanto Kiev avverte: la Russia potrebbe sferrare un attacco alla centrale nucleare di Zaporizhzhia tale da farla esplodere per poi incolpare l’Ucraina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata