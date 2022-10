La Tv di Stato ha dato la colpa dell'attacco ai 'takfiris', un termine che si riferisce agli estremisti musulmani sunniti

Almeno 15 morti per un attacco armato in Iran in un luogo di culto degli sciiti. L’attacco è avvenuto mentre i manifestanti in altre parti del Paese celebravano i 40 giorni dalla morte di Mahsa Amini, deceduta dopo un arresto perché portava il velo “in modo non conforme” secondo la polizia. La Tv di Stato ha dato la colpa dell’attacco ai ‘takfiris’, un termine che si riferisce agli estremisti musulmani sunniti che in passato hanno preso di mira la maggioranza sciita del Paese. L’attacco sembra non essere collegato alle manifestazioni.

