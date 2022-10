Il capo di Stato: "Importante dare ora un segnale di solidarietà"

Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier in Ucraina per una visita a sorpresa. Si tratta del suo primo viaggio nel paese da quando la Russia ha invaso il Paese il 24 febbraio scorso. “Era importante per me in questa fase di attacchi aerei con droni, inviare un segnale di solidariet√† agli ucraini” ha detto Steinmeier.

