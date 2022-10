Così il presidente ucraino ha commentato l'ufficialità di Rishi Sunak nuovo premier britannico

Continuano a susseguirsi i leader del mondo che si congratualano con il nuovo premier britannico. Tra loro anche il presidente ucraino, che aveva con Boris Johnson un legame molto stretto da quando era scoppiata la guerra in Ucraina. “Congratulazioni a Rishi Sunak per l’assunzione della carica di primo ministro del Regno Unito“. Lo ha scritto su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo la nomina ufficiale di Rishi Sunak a nuovo primo ministro del Regno Unito. Zelensky si è augurato che Sunak possa “superare con successo tutte le sfide che la società britannica e il mondo intero devono affrontare oggi”. “Sono pronto per continuare a rafforzare insieme la partnership strategica tra Ucraina e Regno Unito”, ha scritto ancora Zelensky.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata