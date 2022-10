Le immagini dal drone

(LaPresse) La siccità sta colpendo anche il celebre fiume Mississippi, negli Usa. Il video di un drone mostra l’ampia area di letto prosciugato che sarebbe completamente sommersa in condizioni normali a Tiptonville, Tennessee. La mancanza di precipitazioni nelle ultime settimane ha fatto sì che il fiume Mississippi si avvicinasse a livelli minimi record in alcune aree dal Missouri a sud fino alla Louisiana. Il livello insolitamente basso dell’acqua nella parte bassa del Mississippi, dove le precipitazioni sono state inferiori alla norma dalla fine di agosto, ha provocato il caos: le chiatte sono rimaste bloccate nel fango e nella sabbia, la Guardia Costiera ha imposto restrizioni alle vie navigabili e ha interrotto i viaggi sul fiume per gli spedizionieri, i diportisti e i passeggeri di una linea di crociera. Si prevede che il livello dell’acqua si abbasserà ulteriormente nelle prossime settimane, riducendo l’attività economica della regione e mettendo potenzialmente a rischio i posti di lavoro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata